menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Kuasa Hukum Beri Tanggapan Soal Unjuk Rasa Terhadap Ruben Onsu

Kuasa Hukum Beri Tanggapan Soal Unjuk Rasa Terhadap Ruben Onsu

Kuasa Hukum Beri Tanggapan Soal Unjuk Rasa Terhadap Ruben Onsu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (19/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menanggapi mengenai aksi unjuk rasa yang menyerukan untuk memboikot kliennya.

Aksi unjuk rasa terhadap Ruben Onsu itu digelar di depan sebuah gedung televisi kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Terkait aksi unjuk rasa tersebut, Minola Sebayang lantas menanggapinya dengan tenang.

Baca Juga:

Menurutnya, aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang lumrah dilakukan di negara demokrasi.

"Kita kan enggak bisa cegah. Ya, ini kan negara demokrasi. Ya sepanjang dilakukan dengan aturan yang ada dalam menyampaikan pendapat ya silakan saja, kan begitu. Sekarang kan tinggal tergantung TV-nya," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).

Terkait potensi kehilangan pekerjaan kliennya akibat aksi unjuk rasa itu, Minola Sebayang menilai, Ruben Onsu memiliki keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan.

Baca Juga:

Dia menyebut bahwa pekerjaan merupakan titipan dari Tuhan yang bisa diambil kapan pun.

"Semua itu adalah kalau Ruben begini dia, semua itu kan adalah milik Tuhan. Apa pun yang ada bersama kita kan itu titipan, kapan pun bisa diambil. Pekerjaan kita, kapan pun bisa diambil. Kapan pun kita bisa kehilangan pekerjaan, kapan pun kita bisa mendapatkan pekerjaan," ucap Minola Sebayang.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menanggapi mengenai aksi unjuk rasa yang menyerukan untuk memboikot kliennya dari sebuah stasiun televisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co