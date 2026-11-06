Kuasa Hukum Beri Tanggapan Soal Unjuk Rasa Terhadap Ruben Onsu

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menanggapi mengenai aksi unjuk rasa yang menyerukan untuk memboikot kliennya.

Aksi unjuk rasa terhadap Ruben Onsu itu digelar di depan sebuah gedung televisi kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Terkait aksi unjuk rasa tersebut, Minola Sebayang lantas menanggapinya dengan tenang.

Baca Juga: Ruben Onsu Bakal Hadirkan Saksi di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

Menurutnya, aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang lumrah dilakukan di negara demokrasi.

"Kita kan enggak bisa cegah. Ya, ini kan negara demokrasi. Ya sepanjang dilakukan dengan aturan yang ada dalam menyampaikan pendapat ya silakan saja, kan begitu. Sekarang kan tinggal tergantung TV-nya," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).

Terkait potensi kehilangan pekerjaan kliennya akibat aksi unjuk rasa itu, Minola Sebayang menilai, Ruben Onsu memiliki keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan.

Baca Juga: Pihak Ruben Onsu Siap Hadirkan Saksi di Sidang Lanjutan Gugatan Hak Asuh Anak

Dia menyebut bahwa pekerjaan merupakan titipan dari Tuhan yang bisa diambil kapan pun.

"Semua itu adalah kalau Ruben begini dia, semua itu kan adalah milik Tuhan. Apa pun yang ada bersama kita kan itu titipan, kapan pun bisa diambil. Pekerjaan kita, kapan pun bisa diambil. Kapan pun kita bisa kehilangan pekerjaan, kapan pun kita bisa mendapatkan pekerjaan," ucap Minola Sebayang.