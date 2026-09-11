Kuasa Hukum BTN Ungkap Fakta di Balik Klaim Dana Nasabah Rp17 Miliar, Siap Layangkan Somasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui Kuasa Hukumnya Widodo Sigit Pudjianto memberikan tanggapan atas konten unggahan di media sosial Instagram oleh selebgram Shabrina Adfi mengenai klaim dana nasabah.

Perseroan menilai narasi yang disebarkan tidak sesuai dengan fakta, mengandung informasi menyesatkan, serta telah merugikan reputasi BTN.

"Kami melihat ada upaya menggiring opini publik yang tidak berimbang melalui media sosial. Konten yang disebarkan saudari Shabrina Adfi jelas-jelas menyesatkan, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merugikan nama baik institusi kami. Atas dasar itu, kami bersiap melayangkan somasi terbuka serta menempuh langkah-langkah hukum yang diperlukan demi melindungi kepentingan dan reputasi perseroan," ujar Widodo.

Widodo menjelaskan kasus ini bermula dari permasalahan saudari Linawati yang merupakan ibu mertua dari Shabrina.

Dalam perkembangannya, BTN menegaskan komitmen penuh terhadap penegakan hukum dan tidak menoleransi fraud dalam bentuk apa pun.

Ketika menemukan adanya pelanggaran, BTN telah mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan mantan pegawainya sendiri ke Polda Metro Jaya pada 4 Mei 2023.

Laporan tersebut berujung pada vonis hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 13 Maret 2024.

Widodo menyoroti adanya perbedaan material terkait angka klaim yang disebarkan di ruang publik.