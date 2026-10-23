Kuasa Hukum Menjelaskan Alasan Ruben Onsu Mengadopsi Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu mengadopsi seorang anak angkat berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Thayaka Putra Onsu.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas menjelaskan alasan di balik keputusan kliennya mengadopsi balita tersebut.

Menurutnya, tak ada pertimbangan khusus yang melatarbelakangi tindakan Ruben Onsu dalam mengadopsi bayi laki-laki tersebut.

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"Enggak ada pertimbangan. Itu spontanitas. Ya, saya juga tanya sama Ruben, itu spontanitas," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).

Keputusan itu muncul tatkala Ruben Onsu mengetahui anak laki-laki itu dalam kondisi terlantar dan perlu uluran tangan.

Pembawa acara 43 tahun itu lantas memutuskan untuk mengadopsi dan merawat balita tersebut.

"Dan ketika dia melihat kok ada chemistry, ya kemudian dia menawarkan dirinya saja untuk merawat anak itu," kata Minola Sebayang.

Sebelumnya, Minola menjelaskan mengenai status legalitas terkait hak asuh anak angkat yang kini dirawat oleh kliennya.