Kuasa Hukum Oggy Kosasih: Hakim Abaikan Fakta Persidangan

jpnn.com, MEDAN - Majelis hakim dinilai mengabaikan fakta persidangan dan nota pembelaan dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada mantan Direktur Pelaksana PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, Oggy Achmad Kosasih, dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy kepada PT PASU.

Putusan yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat lalu tersebut, mendapat sorotan tajam berbagai pihak.

"Putusan tidak lahir dari pengujian menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, melainkan mempertahankan konstruksi yang sejak awal dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan tuntutan," kata Penasihat Hukum Oggy Achmad Kosasih, Ahmad Firdaus Syahrul, Selasa (15/9).

Diketahui, Oggy divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

"Yang jadi sorotan bukan berat ringannya hukuman, melainkan bagaimana majelis hakim sampai pada kesimpulan tersebut ketika sejumlah fakta kunci yang muncul secara langsung di persidangan justru bertolak belakang dengan konstruksi dakwaan dan tuntutan," tanyanya.

Putusan hanya kopas

Fakta-fakta yang terungkap melalui pemeriksaan saksi, ahli, maupun dokumen selama persidangan tidak benar-benar digunakan untuk menguji kembali konstruksi perkara.

Padahal, selama persidangan banyak fakta yang justru berbeda dengan apa yang dibangun JPU dalam dakwaan dan tuntutan.