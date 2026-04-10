menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Kuasa Hukum Rachel Vennya dan Okin Bertemu, Bahas Soal Rumah

Kuasa Hukum Rachel Vennya dan Okin Bertemu, Bahas Soal Rumah

Kuasa Hukum Rachel Vennya dan Okin Bertemu, Bahas Soal Rumah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kuasa hukum Rachel Vennya, Sangun Ragahdo di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (9/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Rachel Vennya dan Niko Al Hakim alias Okin terkait aset rumah, masih terus bergulir hingga saat ini.

Kuasa hukum keduanya pun telah melakukan pertemuan secara tertutup terkait persoalan tersebut. Pertemuan yang bersifat privat itu diinisiasi oleh pihak Okin.

Ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (9/4), Kuasa hukum Rachel Vennya, Sangun Ragahdo menegaskan bahwa kliennya hanya menginginkan keadilan untuk kedua buah hatinya.

Baca Juga:

"Intinya memang yang dikejar dari perkara ini adalah klien saya, Rachel itu ingin menuntut hak, hak ini adalah hak anak-anaknya, ingin mencari keadilan," ujar Sangun Ragahdo kepada awak media.

Dalam pertemuan tadi, dia menyebut ada beberapa poin yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Okin.

Akan tetapi, Sangun Ragahdo enggan menjelaskan lebih detail terkait poin-poin itu. Sebab, dia ingin membahas terlebih dahulu dengan kliennya perihal pertemuan tersebut.

Baca Juga:

"Cuma mungkin di sini yang bisa saya jelaskan, kemarin saya bilang mensinyalir bahwa ternyata rumah ini mau dijual. Ternyata memang betul rumah ini mau dijual oleh Saudara Niko, makanya tadi ada semacam penawaranlah disampaikan," tuturnya.

"Cuma untuk isinya apa, mungkin tidak akan disampaikan dulu, biar nanti kita ya lihat bergulir saja ke depannya," tambahnya.

Persoalan antara Rachel Vennya dan Niko Al Hakim alias Okin terkait aset rumah, masih terus bergulir hingga saat ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

