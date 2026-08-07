Kuasa Hukum Sarwendah Beri Pesan Penting untuk Pihak Ruben Onsu

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah terkait hak asuh anak belum menemui titik terang.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu menyampaikan pesan penting untuk pihak Ruben Onsu agar berhenti membeberkan bukti perkara kepada publik.

Sebab, hal itu dapat menggiring opini di tengah proses hukum yang masih bergulir.

"Kami berharap, sudahlah ya, kepada kuasa hukum RO, karena sudah memilih pengadilan ini menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah. Sudah tidak perlu terus-terusan melakukan wawancara yang ujungnya terkesan framing," kata Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/8)



Menurut Chris, proses pembuktian tersebut ada tempatnya sendiri, yaitu di ruang persidangan.

Dia menilai bahwa, memperlihatkan bukti kepada publik dapat berpotensi menggiring opini masyarakat kepada kliennya.

Oleh sebab itu, pihak Sarwendah menegaskan bahwa, bukti yang ada dapat dibuka secara transparan di ruang persidangan, sehingga tidak perlu ada perdebatan di luar pengadilan.

"Ketika bukti-bukti tersebut disampaikan kepada publik, kepada media, itu bukan pembuktian namanya, itu penggiringan opini publik. Menggiring ke arah mana? Ya menggiring untuk menjatuhkan klien kami," tegasnya.

Chris juga berharap kepada kedua belah pihak untuk dapat menahan diri mengenai persoalan rumah tangga m supaya tidak melebar lagi ke ruang publik.