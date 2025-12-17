Kuasa Hukum Tegaskan Ari Lasso Putus Bukan Karena Sosok AT
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ari Lasso akhirnya buka suara mengenai putusnya hubungan sang musisi dengan kekasihnya, Dearly Djoshua.
Saat ini, jalinan kasih antara pelantun Hampa itu telah kandas.
Kuasa hukum Ari Lasso, Hendarsam Marantoko menegaskan, kliennya putus dari Dearly Djoshua bukan karena perempuan berinisial AT.
"Saya pastikan itu bukan karena Saudari AT," ujar Hendarsam Marantoko di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (17/12).
Dia mengatakan bahwa putusnya hubungan Ari Lasso dan Dearly Djoshua tak ada kaitannya dengan AT.
Jika ada klaim AT menjadi penyebab kandasnya hubungan asmara sang penyanyi, maka menurutnya, itu hanya upaya untuk memfintah dan mencari perhatian.
"Jadi, kalau Saudari AT mengatakan atau teman-teman media menyangkutkan hal tersebut, no, tidak, bukan sama sekali. Nah, itu bentuk, itu bentuk fitnah dan bentuk kegeeran," ucap Hendarsam Marantoko.
Dia menyebut, kliennya pun merasa terganggu dengan adanya kabar tersebut.
