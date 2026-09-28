Kuasa Hukum Tegaskan Lahan di Teuku Umar No 2 Menteng Sah Milik PT Temasra Jaya, Bantah Klaim TNI

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa Hukum PT Temasra Jaya Petrus Selestinus SH menegaskan tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, adalah milik sah kliennya.

Kepemilikan tersebut didasari oleh dokumen jual-beli resmi dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat di Kementerian ATR/BPN.

Menurut Petrus, legalitas aset tersebut didasarkan pada transaksi jual-beli bangunan yang dilakukan antara PT Temasra Jaya dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI pada 2009 dan 2010.

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"Jual-beli tersebut disertai pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1585/Kelurahan Gondangdia seluas 2.975 meter persegi oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2022," ujar Petrus di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Petrus memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut valid dan telah tercatat secara resmi dalam Sistem Administrasi Kementerian ATR/BPN RI, sehingga status kepemilikan PT Temasra Jaya atas tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas dalam pernyataannya kepada media, Jumat (25/9/2026), mengeklaim tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar No 2 Menteng itu adalah milik negara.

Klaim tersebut dilontarkan guna merespons laporan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilayangkan PT Temasra Jaya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Senin (21/9/2026).

Ada lima hal yang dilontarkan Kapuspen TNI tersebut. Pertama, tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar No 2 tercatat secara administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan atau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI/Mabes TNI.