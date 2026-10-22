Kuasa Hukum: Tuduhan Alpriado Osmond terhadap Pendeta J Adalah Kriminalisasi Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Aksi dugaan manipulasi hukum dan teror psikis pasca perceraian kembali menyeret nama Alpriado Osmond, seorang mantan narapidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Setelah sebelumnya diduga mengkriminalisasi mantan istrinya sendiri (C), kini Alpriado melebarkan sayap laporannya dengan menyasar keluarga dekat korban, yaitu seorang pemuka agama bernama Pendeta J yang merupakan adik ipar dari mantan istrinya.

Pendeta J secara resmi dilaporkan oleh Alpriado Osmond ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan anak dan perempuan serta menyembunyikan anak.

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Kuasa hukum Pendeta J, Friska Gultom, S.H., dari Law Firm “FRISKA GULTOM & PARTNERS”, angkat bicara dan menegaskan bahwa laporan tersebut adalah bentuk kriminalisasi yang dipaksakan dan tidak berdasar hukum.

Friska menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Kliennya, Pendeta J, hanya berniat membantu kakak iparnya (C) untuk menjemput anak kandungnya pulang sekolah.

Penjemputan ini terpaksa didampingi karena sebelumnya C sempat mengalami intimidasi dari Asisten Rumah Tangga (ART) pribadi Alpriado yang bernama Yuni Asih, saat C hendak memindahkan barang-barang pribadinya dari rumahnya sendiri.

"Secara hukum, klien kami Pendeta J sama sekali tidak bersalah. Bagaimana mungkin seorang ibu kandung dituduh merampas kemerdekaan atau menyembunyikan anaknya sendiri? Terlebih, saat peristiwa penjemputan itu terjadi, status Alpriado dan klien kami (C) masih terikat dalam perkawinan yang sah," ujar Friska Gultom kepada awak media.

Friska menambahkan bahwa Alpriado dan C kini telah resmi bercerai untuk kedua kalinya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Tng tertanggal 1 Oktober 2026 dimana hak asuh anak diberikan kepada ibu kandungnya.