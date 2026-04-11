Kuasa Hukum Ungkap Hubungan Terkini Insanul Fahmi dan Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto, mengungkap fakta terkait hubungan kliennya dengan Inara Rusli yang belakangan menjadi sorotan publik.

Tommy menyatakan, hubungan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli sudah lama tidak terjalin komunikasi maupun pertemuan secara langsung.

Kondisi tersebut membuat kliennya tidak mengetahui perkembangan terbaru terkait kehidupan pribadi Inara Rusli.

Menurutnya, minimnya interaksi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Insanul Fahmi tidak mengetahui kondisi kesehatan Inara yang sempat dikabarkan menurun.

"Insan enggak tahu kalau Inara sakit. Mereka memang sudah lama enggak ketemu,” ujar Tommy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (10/4).

Meski demikian, Tommy menyebut kliennya tetap menunjukkan itikad baik dengan mendoakan kesembuhan Inara agar dapat kembali menjalani aktivitas, termasuk proses hukum yang sempat tertunda.

“Insan hanya bisa mendoakan agar dia lekas sembuh dan bisa menjalani pemeriksaan yang sempat tertunda,” katanya.

Di sisi lain, Insanul Fahmi memilih untuk tidak memperpanjang pembahasan terkait hubungan pribadinya dengan Inara Rusli.