Kuasa Hukum Ungkap Kabar Terkini Dokter Richard Lee

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Dokter Richard Lee, Abdul Ad-Haji Talaohu mengungkap kabar terbaru kliennya yang masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Dia memastikan bahwa kondisi Dokter Richard Lee dalam keadaan sehat di tahanan.

"Baik, sehat," kata Abdul Ad-Haji Talaohu dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Menurutnya, Dokter Richard Lee mengisi waktu di tahanan dengan kegiatan membaca buku.

Selain itu, dokter kecantikan sekaligus kreator konten itu juga memilih fokus beribadah.

"Dia fokus banyak membaca dan ibadah juga," tambahnya.

Baca Juga: Alasan Polisi Perpanjang Masa Penahanan Richard Lee

Abdul Ad-Haji Talaohu lantas menyampaikan perihal masa penahanan Dokter Richard Lee.

Menurutnya, pihak kepolisian memperpanjang masa penahanan Richard Lee hingga beberapa pekan ke depan.