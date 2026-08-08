Kuasa Hukum Ungkap Kesetiaan Sarwendah Merawat Ruben Onsu di Kesehatan Terendahnya

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah terkait hak asuh anak makin memanas.

Di tengah persoalan tersebut bahkan muncul berbagai isu personal ke ranah publik.

Ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu membahas soal bagaimana sikap kliennya ketika Ruben Onsu tak dalam kondisi kesehatan yang baik.

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Dia mengingatkan kembali momen ketika kliennya merawat Ruben saat presenter kondang tersebut dalam kondisi tidak sehat, kala itu.

Chris mengungkapkan bagaimana Sarwendah tetap tegar dan setia mendampingi Ruben hingga kondisinya pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.

"Klien kami pernah menjaga suaminya pada saat masa pernikahan. Di saat suaminya sedang mengalami sakit kesehatan yang titik terendah dari kesehatan suaminya, klien kami menjaga dengan setia, tidak meninggalkannya di saat itu sampai si suami bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti semula," ujar Chris Sam Siwu di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Dia menyebut, Sarwendah dengan setia merawat dan memberikan dukungan kepada Ruben Onsu hingga kondisi kesehatan pembawa acara kondang itu bisa kembali stabil.

"Wenda pernah menjaga itu sampai suaminya bisa kembali pulih beraktivitas. Saya tidak bicara apa penyakitnya, saya hanya menyampaikan Wenda sebagai istri tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendahnya," ucap Chris Sam Siwu.