Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Terkini Nikita Mirzani, Tidak Ada Perubahan
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Nikita Mirzani masih mendekam di jeruji besi, buntut kasus Pemerasan dan TPPU atas laporan Reza Gladys.
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengungkapkan kondisi terkini kliennya.
Dia menyebut ibu tiga anak tersebut dalam keadaan kondisi baik.
"Alhamdulillah sehat, sehat. Tidak ada yang sakit," ujar Usman Lawara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2).
Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan secara fisik yang tampak dari Nikita Mirzani, selama mendekam di jeruji besi.
"Standar saja sih sebenarnya. Dia seperti kemarin itu, kalau teman-teman media, kan, lihat tuh bagaimana kondisi badannya dia, tidak gemuk tidak kurus. Nah, sampai hari ini masih begitu juga," kata Usman.
Ketika ditanyai soal kegiatan Nikita Mirzani di rutan selama Ramadan, dia mengaku tak tahu pasti.
Namun, menurutnya, kliennya itu turut menjalani ibadah sebagaimana mestinya.
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjelasan Kuasa Hukum Soal Kelanjutan Upaya Kasasi Nikita Mirzani
- Diduga Melanggar Kode Etik, Ketua PN Bogor Dilaporkan ke Badan Pengawas MA
- Gegara Hal Ini, Insanul Fahmi Berencana Mengadu ke Komnas Anak
- Masyarakat Adat Klamono Desak Bos Capitol Group Turun Langsung Penuhi Janji Kompensasi Sejak 2005
- Kemungkinan Bebas Pertengahan Februari, Fariz RM Bakal Kembali Bermusik?
- Kuasa Hukum: Polda Metro Usut Dugaan Skandal Perusahaan Tambang Nikel