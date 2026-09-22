Kuasa PT MBM Ungkap Riwayat Panjang Sengketa SHM No 5/Lemo

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM) Muannas Alaidid mengungkapkan soal riwayat hukum dan administrasi pertanahan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5/Lemo seluas 87.100 meter di Kabupaten Tangerang, Banten.

PT MBM memaparkan bahwa tanah SHM No. 5/Lemo semula tercatat atas nama THE PIT NIO berdasarkan Gambar Situasi No. 475/1969 yang diterbitkan pada 9 Juli 1969.

Kemudian, tanah itu disebut dialihkan kepada Chairil Widjaja melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor 202/12/1/1982, sebelum beralih kepada Sumita Chandra melalui AJB Nomor 38 Tahun 1988 tertanggal 9 Februari 1988.

Namun, keabsahan AJB tahun 1982 tersebut menjadi persoalan hukum.

PT MBM merujuk Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 596/PID/S/1993/PN.TNG pada 16 Desember 1993, yang menurut surat tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan itu, Paul Chandra dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan terkait AJB tersebut.

Muannas selaku kuasa hukum PT MBM menjelaskan dalam pertimbangan putusan, pengadilan mencatat pengakuan Paul Chandra telah membuat cap jari atau cap jempol atas nama THE PIT NIO pada AJB No. 202/12/1/1982 untuk merealisasikan jual beli tanah tersebut.

Selain itu, Surat Keterangan Kecamatan Teluknaga No. 590/06-Kec. Tlg disebut bahwa AJB itu patut diduga palsu karena tidak tercatat dalam register PPAT Kecamatan Teluknaga tahun 1982.