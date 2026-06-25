Kuasai Pangsa Pasar Rumah Rakyat, BSN Gelar Akad Massal 6.000 Rumah

jpnn.com, DELI SERDANG - PT Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar akad massal KPR BSN Sejahtera sebanyak 6.000 unit rumah secara serentak di seluruh kantor cabang nasional.

Aksi korporasi ini dipusatkan di Perumahan Siba Garden, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis (25/6).

Langkah ini dilakukan perseroan untuk mengejar target tahunan sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik di sektor formal maupun informal.

Direktur Consumer Banking Bank BSN, Mochamad Yut Penta mengatakan pelaksanaan akad serentak ini merupakan instrumen taktis korporasi untuk menjawab tingginya backlog hunian nasional sekaligus mensukseskan program strategis pemerintah.

"Tahun 2026, BSN kembali mendapat amanah dari pemerintah untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan target sebanyak 73.700 unit KPR FLPP. Kegiatan Semarak Akad Massal seperti yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu strategi penting dalam mengakselerasi pencapaian target tersebut. Ini wujud nyata komitmen Bank BSN dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah," kata Yut Penta.

Ekspansi masif BSN di sektor properti ini tercermin langsung dari penguasaan pasar yang terus meningkat.

Hingga periode Januari sampai dengan Juni 2026, BSN telah menyalurkan sebanyak 28.000 unit KPR FLPP.

Berdasarkan data BP Tapera per 24 Juni 2026, market share KPR Subsidi BSN kini telah menembus 24,6%, meningkat dibandingkan per Desember 2025 yang sebesar 21,32%.