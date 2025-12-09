menu
Kuatkan Kepemimpinan di Era Transisi Hijau, BKI & Neyen Gelar Executive Workshop
Neyen Consulting bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melalui inisiatif inFUSE, menggelar Executive Workshop bertajuk Navigating Sustainability, Risk, and Opportunity in a Changing World di Shangri-La Hotel, Jakarta. Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - Neyen Consulting bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melalui inisiatif inFUSE, menggelar Executive Workshop bertajuk Navigating Sustainability, Risk, and Opportunity in a Changing World di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Dukungan Bisnis BKI, R. Agus Doddy Dwisagita, serta menghadirkan sambutan dari Managing Partner Neyen Consulting, Miguel Rescalvo.

"Workshop ini dirancang untuk eksekutif C-level dan pengambil keputusan senior yang memegang peran strategis dalam organisasi," kata Agus.

"Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana risiko global, peluang bisnis, dan tuntutan keberlanjutan mempengaruhi arah perkembangan sektor industri di Indonesia," imbuhnya.

Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada sektor publik melalui peningkatan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain sesi pemaparan, peserta mengikuti diskusi interaktif dan pembahasan studi kasus yang mencerminkan tantangan nyata dunia bisnis saat ini.

Pendekatan ini membantu para pemimpin organisasi memahami konteks lapangan dan menyusun respons strategis yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat luas.

"Pelaksanaan workshop ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan, ketidakpastian global, dan tuntutan perubahan industri," katanya.

