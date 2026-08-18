Kuatkan Persatuan Bangsa, Masyarakat Diajak Tolak Segala Bentuk Provokasi-Adu Domba

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar Kirab Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Jakarta Pusat ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mengajak generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa.

Kirab tersebut mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!”.

Sejumlah elemen yang terlibat antara lain Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penampilan budaya, seperti ondel-ondel, kesenian angklung, dan tari Papua, serta orasi kebangsaan.

"Bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa. Salah satunya dengan mendorong pemberantasan korupsi, memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia," ujar Raja Agung, salah satu perwakilan dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia.

Dalam momentum tersebut, para pemuda dan mahasiswa juga mengajak seluruh generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu yang dapat memecah belah persaudaraan.