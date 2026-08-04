menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kubu Sudewo Soroti Hubungan Penyidik KPK dengan Eks Bupati Pati Haryanto

Kubu Sudewo Soroti Hubungan Penyidik KPK dengan Eks Bupati Pati Haryanto

Kubu Sudewo Soroti Hubungan Penyidik KPK dengan Eks Bupati Pati Haryanto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Tim penasihat hukum Bupati Pati nonaktif Sudewo menyoroti identitas salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (3/8).

Hal itu mencuat saat kuasa hukum menggali proses pemeriksaan terhadap saksi Kepala Desa Tamansari, Gus Amin.

Dalam persidangan, Gus Amin mengaku telah tiga kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Baca Juga:

Pemeriksaan terakhir, menurutnya, dilakukan oleh penyidik bernama Rosa Purwobekti.

Kuasa hukum kemudian menanyakan apakah saksi mengenal penyidik tersebut sebelum pemeriksaan. Gus Amin menjawab tidak mengenalnya.

Pertanyaan berlanjut ketika kuasa hukum menyinggung informasi yang beredar bahwa penyidik tersebut merupakan kerabat mantan Bupati Pati Haryanto.

Baca Juga:

“Kabarnya beliau adalah ponakan kandung mantan Bupati, betul?” tanya kuasa hukum.

“Kabarnya seperti itu,” jawab Gus Amin.

Tim penasihat hukum Bupati Pati nonaktif Sudewo menyoroti identitas salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI