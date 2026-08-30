Kubu Terdakwa Kasus Inalum Nilai Tuntutan Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

jpnn.com, MEDAN - Kuasa hukum terdakwa Oggy Achmad Kosasih mengkritik tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum.

Dia menilai tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap kliennya menunjukkan bahwa jaksa telah mengabaikan fakta-fakta persidangan.

"Tuntutan JPU tidak menggambarkan secara utuh hasil pemeriksaan selama persidangan," kata Ahmad Firdaus Syahrul, mewakili tim kuasa hukum Oggy, dalam keterangan persnya, Sabtu (29/8).

Baca Juga: Keterangan Saksi Mahkota di Kasus PT Inalum runtuhkan dakwaan JPU

Menurut dia, persoalannya bukan hanya terdapat fakta persidangan yang tidak dimasukkan, tetapi juga struktur dan uraian dalam tuntutan masih mengulang konstruksi yang sudah terdapat dalam surat dakwaan dan BAP.

Banyak fakta yang sudah terungkap dalam persidangan justru tidak terlihat dipertimbangkan dalam tuntutan.

Dicontohkannya, keterangan Joko Susilo mengenai dugaan pertemuan empat mata antara Djoko Sutrisno dan Oggy Achmad Kosasih di Hotel Shangri-La Surabaya.

"Di persidangan, Joko Susilo telah mencabut keterangannya dalam BAP, poin 35, terkait pertemuan empat mata tersebut. Itu tidak nampak dalam tuntutan JPU. Yang ada justru keterangan Joko Susilo dalan BAP. Jelas, ini merugikan klien kami," tuturnya.

Terdapat berbagai fakta dan keterangan lain yang muncul selama persidangan yang tidak memperoleh pembahasan maupun pertimbangan yang memadai dalam tuntutan.