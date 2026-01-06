Kuburan Band Klarifikasi Lagu Tak Diberi Tulang Lagi yang Bikin Heboh
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Kuburan Band memberi klarifikasi soal lagu berjudul Tak Diberi Tulang Lagi yang heboh di media sosial.
Band horor-komedi asal Bandung itu membantah memiliki dan merilis lagu Tak Diberi Tulang Lagi.
Klarifikasi diungkapkan oleh personel Kuburan Band, Resa melalui akun miliknya di Instagram.
Dia memastikan bahwa Tak Diberi Tulang Lagi bukan karya Kuburan Band.
Menurutnya, lagu tersebut merupakan hasil AI atau kecerdasan buatan yang dibikin oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Boleh bantu viralkan, lagu baru Kuburan yang berjudul AJENG, bukan lagu yang viral di TikTok yang hoaks, karena itu lagu AI," ungkap Resa Kuburan Band.
Diketahui, lagu Tak Diberi Tulang Lagi jadi perbincangan di media sosial, khususnya TikTok.
Lagu tersebut disebut-sebut sebagai balasan atas single terbaru dari band Slank, Republik Fufufafa.
