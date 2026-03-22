Kubus Kubik

jpnn.com - BUKAN hanya Neom yang direvisi. Juga MBG --ups, proyek Kubus. Kalau neom sudah telanjur dimulai, Kubus baru tingkat hamil. Lalu kelihatannya akan digugurkan.

Waktu saya mampir ke Buraidah dan Riyadh tahun lalu, sebenarnya ada yang ingin lebih saya lihat: Proyek Kubus. Ternyata, waktu itu, proyek tersebut belum dimulai.

Kini menjadi mungkin tidak akan pernah dimulai.

Seperti juga Neom, Proyek Kubus direncanakan akan menjadi yang terhebat di planet ini: belum pernah ada bangunan seperti itu, yakni gedung berbentuk kubus. Ukurannya: 400 x 400 x 400. Lebar dan panjangnya empat kali lapangan sepak bola. Pun tingginya.

Itu akan seperti Kakbah dalam ukuran yang raksasa bengkak. Lokasinya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Kelihatannya proyek ini termasuk yang dibatalkan pembangunannya. Setidaknya ditunda. Tidak harus termasuk yang selesai di tahun 2030.

Memang itu masuk Visi 2030 Saudi, tapi terlalu banyak rintangan.

Nama proyek ini, dalam bahasa Arab disebut Al Mukaab. Dalam bahasa Inggris: The Cube. Lokasi tepatnya di New Murabba --kawasan baru di kota Riyadh.