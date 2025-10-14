Kucurkan Bonus Rp 22 Miliar untuk Atlet-Pelatih Peparnas, Pemprov Sumsel Pastikan Transparansi
jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memastikan komitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bonus bagi para atlet dan pelatih Peparnas XVII 2024.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra saat mewakili Gubernur Herman Deru di acara penyerahan bonus di Graha Bina Praja, Senin (13/10).
Sekda Edward menegaskan Pemprov Sumsel tidak hanya memberikan penghargaan dalam bentuk uang, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan bersih, tepat sasaran, dan terbuka bagi semua pihak.
Dia menyebut hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.
“Kami ingin memastikan bonus ini tersalurkan dengan adil dan transparan. Tidak boleh ada keraguan. Semua proses harus akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penerima,” tegas Sekda Edward di hadapan ratusan atlet dan pelatih.
Dia menyampaikan bonus ini bukan semata insentif, melainkan simbol apresiasi atas perjuangan dan dedikasi yang telah mengharumkan nama Sumsel di tingkat nasional.
Menurut Sekda Edward, penghargaan seperti ini penting untuk menumbuhkan budaya sportivitas dan semangat kompetitif yang sehat.
“Prestasi yang kalian torehkan menjadi bukti bahwa Sumsel punya potensi besar dalam olahraga, termasuk bagi atlet disabilitas. Pemerintah akan terus mendukung pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pemprov Sumsel memastikan bonus Rp 22 miliar untuk atlet-pelatih Peparnas tersalurkan dengan adil dan transparan
