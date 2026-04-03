Kucurkan Rp130 Juta, Taspen Bersama Bank Mantap Gelar Bedah Rumah 

PT TASPEN bersama Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) menggelar bedah rumah di Desa Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (1/4).

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN bersama Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) kembali menggelar program bantuan sosial berupa bedah rumah di Desa Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (1/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu.

Adapun total dana yang dikucurkan mencapai Rp130 juta dengan target penyelesaian pembangunan dalam waktu dua bulan.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menjelaskan program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah secara fisik, tetapi juga bertujuan menciptakan dampak sosial jangka panjang bagi penerima manfaat.

"Hunian yang layak diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujar Henra.

Sejak diluncurkan pada 2025, program Bedah Rumah Gratis telah dilaksanakan sebanyak sembilan kali di berbagai daerah, antara lain Bone, Ende, Kupang, Lubuk Linggau, dan Pekalongan.

Kegiatan di Manggarai ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) TASPEN yang dijalankan bersama Bank Mandiri Taspen.

Ke depan, kolaborasi antara TASPEN, Bank Mandiri Taspen, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

