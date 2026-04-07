menu
JPNN.comJPNN.com
KUHAP Baru Sudah Klir, Semestinya Kejagung Tak Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini berlaku tidak memungkinkan jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Hal demikian dikatakannya menyikapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen.

"Enggak ada (kasasi, red), KUHAP klir itu. Klir sekali tidak boleh kasasi," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Dia menilai langkah kejaksaan yang masih menggunakan tafsir KUHAP lama sebagai tindakan yang tidak tepat.

"Semestinya tidak ada kasasi," ujar Hinca.

Legislator fraksi Demokrat itu menyinggung peringatan yang disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Hinca, sebagai bagian dari pemerintah, pandangan Yusril seharusnya sejalan dengan semangat penegakan hukum Kejagung terkait putusan Delpedro.

Legislator Dapil III Sumatera Utara (Sumut) itu meyakini bahwa Mahkamah Agung (MA) akan bertindak objektif dalam melihat kasasi yang diajukan Kejagung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI