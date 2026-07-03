Kuku Bima & Tolak Angin Kembali Gelontorkan Bantuan Rp 325 Juta untuk Operasi Bibir Sumbing

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui produk unggulannya, Kuku Bima dan Tolak Angin, kembali memberikan bantuan untuk anak penderita bibir sumbing.

Bekerja sama dengan Smile Train Indonesia, perusahaan jamu legendaris ini menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing gratis bagi 50 pasien di RS Hermina Galaxy, Kota Bekasi, pada Kamis (2/7).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan Sido Muncul.

Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, secara simbolis menyerahkan bantuan senilai Rp 325 juta untuk mendukung tindakan medis tersebut kepada Country Manager dan Program Director Smile Train Indonesia, Deasy Larasati.

Irwan mengungkapkan penderitaan anak-anak dengan kelainan sumbing bibir bukan hanya soal estetika, melainkan hambatan fungsi dasar hidup.

Dia menekankan bantuan ini bertujuan untuk mengangkat beban psikologis serta finansial yang selama ini menghimpit keluarga pasien prasejahtera.

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"Hari ini kami kembali memberikan bantuan operasi bibir sumbing gratis bagi 50 penderita di wilayah Bekasi,” kata Irwan Hidayat.

Lebih lanjut, Irwan menceritakan semangatnya untuk terus membantu masyarakat lahir dari sejarah kesehatan pribadinya yang kelam.