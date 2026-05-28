KukuBima Sido Muncul & Yayasan TOP Peduli Salurkan Rp 355 Juta untuk Operasi Sumbing

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui produk KukuBima bekerja sama dengan Yayasan Tangan Orang Peduli (TOP) menyelenggarakan kegiatan bakti sosial operasi sumbing bibir gratis.

Kegiatan yang menyasar 20 pasien anak bibir sumbing dari keluarga kurang mampu ini dilaksanakan di Rumah Sakit (RS) Permata Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam aksi sosial ini, total bantuan dana yang disalurkan untuk menunjang operasional medis mencapai Rp355 juta.

Jumlah tersebut dikumpulkan dari donasi komunitas pemuda yang tergabung dalam Yayasan TOP sebesar Rp200 juta, serta tambahan sumbangan dari Sido Muncul senilai Rp155.250.000.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, bersama perwakilan Yayasan TOP, Maya Sari, kepada Direktur RS Permata Jonggol, dr. Sri Handayani, MARS.

Prosesi penyerahan bantuan sosial tersebut turut disaksikan oleh Camat Jonggol, Andri Rahman, S.STP, M.Si.

Irwan Hidayat menyampaikan bantuan ini bertujuan meringankan beban para orang tua yang memiliki anak dengan kondisi sumbing bibir.

"Saya sangat memahami rasanya menjadi orang tua dengan anak penderita bibir sumbing, maka bantuan ini tujuannya adalah untuk meringankan beban para orang tua," ujar Irwan di Jonggol, Jumat (22/5).