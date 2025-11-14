Kukuhkan Anggota Hipmi Jaya 2025, Pramono Ajak Pengusaha Muda Bangun Kota Global

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 260 anggota baru HIPMI Jaya angkatan 2025 telah dikukuhkan dalam acara bertema “Peran Pengusaha Muda Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global”.

Acara pengukuhan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, dan dihadiri berbagai tokoh penting dari dunia politik, pemerintahan, dan bisnis.

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia, Ongky Kurniawan, yang menyampaikan bahwa sebanyak 260 pengusaha muda resmi bergabung sebagai anggota HIPMI Jaya Angkatan 2025.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan menegaskan bahwa bertambahnya anggota baru ini diharapkan dapat memperkuat jejaring dan kolaborasi bisnis di Jakarta.

Setelah itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Ryan Haroen, menyampaikan apresiasi terhadap peran Jakarta sebagai motor perekonomian nasional.

Ia menekankan bahwa pengusaha muda memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di ibu kota maupun secara nasional.

“Jakarta adalah motor perekonomian nasional, dan pertumbuhannya yang positif saat ini berkat kerja keras Pak Gubernur dan jajaran pemerintah,” ujar Ryan Haroen.

Ryan juga menyampaikan harapan besarnya terhadap peran anggota baru.