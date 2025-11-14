menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kukuhkan Anggota Hipmi Jaya 2025, Pramono Ajak Pengusaha Muda Bangun Kota Global

Kukuhkan Anggota Hipmi Jaya 2025, Pramono Ajak Pengusaha Muda Bangun Kota Global

Kukuhkan Anggota Hipmi Jaya 2025, Pramono Ajak Pengusaha Muda Bangun Kota Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebanyak 260 anggota baru HIPMI Jaya angkatan 2025 telah dikukuhkan dalam acara bertema “Peran Pengusaha Muda Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global”. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 260 anggota baru HIPMI Jaya angkatan 2025 telah dikukuhkan dalam acara bertema “Peran Pengusaha Muda Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global”.

Acara pengukuhan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, dan dihadiri berbagai tokoh penting dari dunia politik, pemerintahan, dan bisnis.

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia, Ongky Kurniawan, yang menyampaikan bahwa sebanyak 260 pengusaha muda resmi bergabung sebagai anggota HIPMI Jaya Angkatan 2025.

Baca Juga:

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan menegaskan bahwa bertambahnya anggota baru ini diharapkan dapat memperkuat jejaring dan kolaborasi bisnis di Jakarta.

Setelah itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Ryan Haroen, menyampaikan apresiasi terhadap peran Jakarta sebagai motor perekonomian nasional.

Ia menekankan bahwa pengusaha muda memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di ibu kota maupun secara nasional.

Baca Juga:

“Jakarta adalah motor perekonomian nasional, dan pertumbuhannya yang positif saat ini berkat kerja keras Pak Gubernur dan jajaran pemerintah,” ujar Ryan Haroen.

Ryan juga menyampaikan harapan besarnya terhadap peran anggota baru.

Sebanyak 260 anggota baru HIPMI Jaya angkatan 2025 telah dikukuhkan dalam acara di Balai Agung DKI

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI