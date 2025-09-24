Kukuhkan Pengurus IHTS, Sandiaga Uno Sebut Pariwisata Kesehatan Buka Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Indonesia Health Tourism Society (IHTS), Sandiaga Salahuddin Uno mengukuhkan jajaran Pengurus Pusat IHTS pada Minggu (21/9/2025).

Pengukuhan ini digelar bertepatan dengan penutupan 6th Indonesia Wellness & Health Tourism Expo (IWHTE) 2025 di Mozaic Walk, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Dalam prosesi tersebut, Sandiaga menetapkan Brigjen Pol (Purn) dr. Leny Pintowari Widajat, Sp.KO. sebagai Ketua Harian, Panca R. Sarungu sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. N. Rusmiati sebagai Bendahara Umum.

"Pengukuhan ini menjadi tonggak penting untuk mengembangkan pariwisata kesehatan Indonesia agar mampu bersaing secara global, buka lapangan kerja," ujar Sandiaga Uno dalam siaran tertulis, Rabu (24/9).

Selain menghadiri prosesi pengukuhan, Sandiaga berkesempatan berkeliling stan peserta IWHTE 2025. Dia menyapa langsung para pelaku industri wellness dan health tourism yang memamerkan produk serta layanan unggulan mereka.

"Dengan terbentuknya kepengurusan IHTS, kita memasuki babak baru menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam pariwisata kesehatan dunia, berpatokan pada tiga pilar, yaitu people, policy, dan pricing," katanya.

Ke depan, Sandiaga menyebut IHTS akan membuka kantor perwakilan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Penang.

Perwakilan ini akan berfungsi sebagai pusat riset dan pemasaran untuk mendorong penetrasi produk-produk unggulan health tourism Indonesia ke pasar internasional.