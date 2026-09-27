Kukuhkan PW Mathlaul Anwar Papua Barat & Papua Barat Daya, Ketum Jazuli Tegaskan Hal Ini

jpnn.com - SORONG - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mengukuhkan dan melantik Pengurus Wilayah MA Papua Barat Daya dan Papua Barat di Sorong, PBD, Sabtu (26/9).

Pelantikan dipimpin Jazuli yang didampingi Wakil Ketua Umum Dr. K.H. Abdul Fikri Faqih, M.M., itu turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau dan Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory.

Jazuli Juwaini menyampaikan optimisme bahwa kehadiran MA di Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya dan Papua Barat, dapat memberikan kontribusi nyata sekaligus mendukung program-program pemerintah daerah.

Jazuli juga mengaku bangga dengan sosok Ahmad Nausrau yang merupakan seorang ulama dan alumni Al-Azhar, Mesir, serta memiliki kemampuan berbahasa Arab.

Menurut Jazuli, latar belakang keulamaan dan pengalaman Ahmad Nausrau menjadi modal penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam.

“Kami berharap terjadi sinergitas yang positif dalam mengembangkan risalah Mathla’ul Anwar, yaitu di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,” ujar Jazuli dikutip dari keterangan resminya, Minggu (27/9)/

Dia menambahkan bahwa MA terbuka untuk berkolaborasi dengan pemda dan berbagai pihak dalam mengembangkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam bidang sosial-keagamaan, Jazuli menyebut apabila terdapat wakaf lahan, Mathla’ul Anwar dapat mengembangkannya menjadi masjid maupun pusat kegiatan dakwah.