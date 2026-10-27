Kuliah Umum di UMSU, Menteri Jumhur Dorong Gerakan Sosial Lingkungan Berbasis Dampak Nyata

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI Moh. Jumhur Hidayat mengkritisi kebiasaan organisasi dan lembaga dalam mengukur keberhasilan program sosial dan lingkungan.

Menurut Menteri Jumhur, kesibukan menyelenggarakan seminar, membagikan bantuan darurat, atau menanam ribuan bibit pohon seringkali berhenti pada angka-angka di atas kertas, tanpa menyentuh perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jumhur di hadapan pimpinan, cendekiawan, dan ribuan kader muda Muhammadiyah dalam Kuliah Umum bertajuk Generasi Muda dan Muhammadiyah: Mengubah Kepedulian Menjadi Aksi untuk Rakyat, dari Teologi Al-Ma'un Menuju Kepemimpinan Sosial, Keadilan Ekologis, dan Transformasi Berbasis Dampak, di Acara Wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Periode 2026, di Medan, Selasa (27/10/2026).

Acara dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr H Dadang Kahmad MSi dan Rektor UMSU Prof Dr Akrim Lubis MPd, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara Prof Drs Saiful Anwar Matondang MA PhD.

Menteri Jumhur dalam forum itu memaparkan makna Teologi Al-Ma'un di era modern. Dia mengajak audiens membayangkan realitas sosial yang kerap terjadi: sebuah sungai penuh sampah mendadak viral di media sosial, memicu ribuan komentar keprihatinan dan warganet yang membagikan pesan dukungan.

Namun, pada saat yang sama, warga sekitar sungai tersebut tetap harus bergelut dengan air tercemar, anak-anak terganggu sekolahnya akibat banjir, dan pedagang kecil kehilangan mata pencaharian. "Kepedulian sudah hadir. Tetapi kehidupan rakyat belum tentu berubah," kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengingatkan kembali esensi Teologi Al-Ma'un yang diwariskan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Semangat keberpihakan kepada kaum duafa tidak boleh berhenti pada amal karitatif jangka pendek, melainkan harus bertransformasi menjadi pemberdayaan struktural.

Jumhur mencontohkan, menyelenggarakan seratus pelatihan usaha adalah sebuah capaian kegiatan. Namun, hal itu belum membuktikan pemberdayaan jika belum ada jawaban atas pertanyaan mendasar: apakah pendapatan keluarga meningkat, dan apakah usaha tersebut bertahan setelah setahun?