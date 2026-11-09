Kuliner Korea Curi Perhatian Pengunjung SIAL Food & Drinks Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Produk makanan dan minuman asal Korea Selatan kembali menarik perhatian pasar Indonesia melalui ajang SIAL Food & Drinks Indonesia 2026.

Beragam produk K-Food, mulai dari mi berbahan tahu, saus pedas, makanan ringan, hingga jajanan khas Korea diperkenalkan kepada pengunjung dalam pameran yang berlangsung di Jakarta pada 4–6 November 2026.

Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menghadirkan Paviliun Korea dengan melibatkan 30 perusahaan eksportir makanan asal Korea Selatan.

Berbagai produk ditampilkan, termasuk saus, mi, minuman, makanan ringan, serta produk pertanian segar untuk memperkenalkan pilihan kuliner Korea kepada konsumen dan pelaku industri pangan Indonesia.

Salah satu produk yang mencuri perhatian pembeli adalah mi tahu yang menggunakan tahu sebagai pengganti tepung terigu. Produk tersebut dinilai sejalan dengan meningkatnya minat terhadap pilihan makanan yang lebih sehat.

Selain itu, saus pedas asal Korea juga mendapat respons positif dari pelaku industri jasa boga yang melihat potensi pasar kuliner pedas di Indonesia.

Antusiasme pengunjung juga terlihat di area pencicipan yang menyajikan aneka jajanan khas Korea. Jeon kimchi atau panekuk kimchi dan tteokbokki menjadi beberapa hidangan yang menarik perhatian pengunjung.

Kehadiran produk tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat cita rasa kuliner Korea yang semakin populer.