Kuliner Minang Mendunia, Menteri Ekraf Resmikan Restoran Sederhana di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meresmikan Restoran Sederhana Singapura yang berlokasi di kawasan Kampong Glam.

Kehadiran kuliner khas Minang di Singapura menjadi langkah strategis untuk memperluas penetrasi kuliner Indonesia ke pasar internasional sekaligus memperkuat posisi subsektor kuliner sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional.

"Kehadiran Restoran Sederhana di Singapura menunjukkan bahwa jenama Indonesia siap bersaing di pasar internasional tanpa kehilangan akar budayanya. Bagi kami, kuliner bukan sekadar makanan, tetapi juga instrumen diplomasi budaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia,” ujar Menteri Ekraf di kawasan heritage Kampong Glam pada Minggu (14/6).

Restoran Sederhana Singapura yang dikelola oleh PT Global Minang Ventura (GMV) berlokasi di 738 North Bridge Road, Kampong Glam, salah satu destinasi budaya dan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara.

Sebelum pembukaan resmi, restoran ini telah melakukan uji coba operasional pada 29 Mei 2026 dan mendapat sambutan positif dari warga lokal maupun diaspora Indonesia di Singapura.

Restoran Sederhana merupakan pionir jenama kuliner Padang yang berdiri sejak 1972 dan dikenal karena cita rasa autentik Minangkabau, dengan jaringan yang kini telah hadir di sekitar 200 lokasi.

Sebagai pemegang lisensi dan pengelola merek tersebut, GMV tengah memperluas ekspansi internasional melalui pembukaan gerai di Singapura dan akan melanjutkannya dengan kehadiran gerai internasional berikutnya di Melbourne, Australia, tepatnya di 207 Queen Street.

Menteri Ekraf menilai ekspansi Restoran Sederhana ke pasar internasional tidak hanya memperkuat posisi kuliner Indonesia di tingkat global, tetapi juga membuka peluang bagi produk dan pegiat ekonomi kreatif lainnya untuk memasuki rantai pasok sekaligus pasar ekspor dunia.