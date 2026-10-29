Kulit Kendor di Usia 30-an? Ini Perawatan Tanpa Perlu Pijat 5-5-5
jpnn.com, JAKARTA - Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami dalam tubuh mengalami penurunan. Kondisi ini bisa memengaruhi elastisitas, kekencangan, dan tekstur kulit, sehingga membuat tanda-tanda penuaan makin terlihat.
Berbagai perawatan estetika pun berkembang untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya adalah collagen biostimulator, yakni perawatan yang bertujuan merangsang pembentukan kolagen alami pada kulit.
Salah satu bahan yang digunakan dalam perawatan ini adalah Poly-L-Lactic Acid (PLLA). Bahan tersebut bekerja dengan merangsang respons jaringan tubuh untuk menghasilkan kolagen secara bertahap.
Seiring perkembangan teknologi estetika medis, metode perawatan berbahan PLLA juga mengalami inovasi, terutama dari sisi bentuk dan ukuran partikel yang digunakan.
Salah satu produk yang menggunakan teknologi tersebut adalah JULÄINE, biostimulator kolagen asal Swedia yang dikembangkan dengan teknologi partikel microsphere.
Berbeda dengan PLLA konvensional yang umumnya memiliki bentuk partikel tidak beraturan, JULÄINE menggunakan partikel berbentuk bulat dengan ukuran yang lebih seragam dan permukaan halus.
Teknologi tersebut diklaim membantu distribusi produk menjadi lebih merata di dalam jaringan kulit sekaligus mendukung stimulasi pembentukan kolagen.
Dokter yang berpraktik di BMDERMA Clinic Jakarta dr. Venny Veronica, MSc (UK), menjelaskan bahwa karakteristik partikel merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih perawatan biostimulator kolagen.
Kulit kendor di usia 30-an? Coba biostimulator kolagen, perawatan kulit tanpa perlu pijat 5-5-5
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