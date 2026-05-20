Kulit Kepala Terasa Gatal, Atasi dengan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH kulit kepala Anda sering terasa gatal? Biasanya, kulit kepala yang terasa gatal ini diakibatkan oleh ketombe, infeksi jamur, kutu, dan lainnya.

Banyak bahan alami yang sederhana dan mudah didapatkan untuk menghilangkan rasa gatal pada kulit kepala tanpa perlu pergi ke salon.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tea tree oil

Minyak pohon teh atau tea tree oil mengandung antijamur, antiperadangan, dan antibakteri yang bisa mengusir masalah pada kulit kepala Anda.

Ada dua cara menggunakan tea tree oil untuk mengobati kulit kepala gatal.

Yang pertama, campurkan sepuluh sampai dua puluh tetes tea tree oil dengan sampo bayi dan gunakan untuk mencuci rambut dengan teratur.

Cara yang kedua adalah dengan mencampurkan dua sampai tiga tetes tea tree oil dengan satu sendok makan minyak sayur.

2. Minyak kelapa

Minyak kelapa merupakan salah satu bahan alami yang sangat baik untuk merawat kulit kepala yang kering.