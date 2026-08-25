Kultus dan Runtuh Gelar Tur 'Doom In Taiwan'
jpnn.com, JAKARTA - Band doom metal asal Jakarta, Kultus akan kembali menjalani tur bersama grup asal Malaysia, Runtuh.
Setelah persekutuan pada tur Doomseeker ke kawasan Jawa pada tahun lalu, Kultus dan Runtuh kini siap menjajal Taiwan.
Runtuh (MY), bersama Sonnar (INA) dan Defusion (MY) sempat menggelar tur Jawa pada 2025 silam.
Sebagai sesama pengusung doom metal, Kultus diajak untuk tampil di beberapa titik dalam rangkaian tur tersebut.
Rangkaian tur berjalan sukses, terutama pada pertunjukan terakhir di Jakarta. Kultus dan Runtuh tampil memukau di hadapan venue yang penuh.
Tur memang telah berakhir, tetapi hubungan antara kedua pengusung doom tersebut terus berlanjut.
Awal tahun ini, Wak, gitaris Runtuh, mengajukan ide kepada Ganis, gitaris Kultus, untuk membawa tur itu ke Taiwan.
Runtuh sendiri sebelumnya sudah pernah tampil di Taiwan dan ingin kembali ke sana.
Band doom metal asal Jakarta, Kultus akan kembali menjalani tur bersama grup asal Malaysia, Runtuh.
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