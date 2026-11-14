Kumamoto Masters 2026: Alwi Farhan Akui Banyak Gangguan saat Hadapi Lakshya Sen
jpnn.com - Alwi Farhan harus mengubur harapannya tampil di final Kumamoto Masters 2026.
Langkah tunggal putra Indonesia itu dihentikan Lakshya Sen. Pemaina asal Surakarta itu keok lewat pertarungan rubber game dengan skor 12-21, 21-15, 11-21, Sabtu (14/11/2026).
Selepas pertandingan, Alwi mengakui sejumlah situasi tak terduga selama pertandingan turut memengaruhi penampilannya.
Alwi Farhan Terganggu Sejumlah Insiden
Sebelum laga ini, Alwi sebenarnya memiliki catatan positif saat berhadapan dengan Sen. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu selalu menang dalam dua pertemuan sebelumnya.
Namun, catatan itu tidak mampu dipertahankan. Alwi mengaku kesulitan menjaga fokus karena beberapa kejadian yang muncul selama pertandingan.
"Banyak hal yang di luar kontrol saya hari ini. Cukup mengganggu dari mulai tangan saya berdarah, keputusan hakim garis juga hakim servis," ucapnya.
Alwi menyadari seharusnya bisa lebih baik dalam menghadapi situasi tersebut. Meski sudah berusaha mencari solusi, gangguan yang muncul membuatnya kesulitan keluar dari kondisi tidak nyaman.
Lakshya Sen Tampil Lebih Agresif
Selain faktor di luar lapangan, Alwi juga menyoroti performa Sen. Menurut dia, pemain asal India itu tampil lebih solid dan agresif dibandingkan pertemuan sebelumnya.
Alwi Farhan harus mengubur harapannya tampil di final Kumamoto Masters 2026. Apa yang terjadi di lapangan?
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