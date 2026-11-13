Kumamoto Masters 2026: Alwi Farhan Jadi Harapan Terakhir Indonesia

jpnn.com - Perjalanan wakil Indonesia di Kumamoto Masters 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Dari empat wakil yang tampil pada babak perempat final, Jumat (13/11/2026), hanya Alwi Farhan yang berhasil mengamankan tiket ke semifinal.

Tiga wakil lainnya harus mengakhiri perjuangan setelah gagal melewati lawan masing-masing.

Hasil tersebut membuat Alwi menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang masih bertahan dalam turnamen BWF Super 500 itu.

Alwi Farhan Singkirkan Ubed

Kepastian langkah Alwi Farhan ke semifinal didapat setelah mengalahkan rekan satu pelatnas, Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed.

Pebulu tangkis unggulan keenam itu tampil dominan dan menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-12.

Nasib berbeda dialami dua pasangan ganda putri Indonesia. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sama-sama gagal ke semifinal.

Ana/Trias takluk dari unggulan ketiga asal Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi dengan skor 18-21, 18-21.

Sementara itu, Tiwi/Fadia juga tidak mampu membendung perlawanan Ririna Hiramoto/Chiharu Shida (Jepang). Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 19-21, 17-21.