Kumamoto Masters 2026: Alwi Farhan Libas Ubed, Faktor Lapangan Jadi Penentu?

jpnn.com - Alwi Farhan berhasil mengamankan tiket semifinal Kumamoto Masters 2026 setelah memenangi derbi Merah Putih melawan Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed.

Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jumat (13/11/2026), Alwi menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-12.

Selepas pertandingan, Alwi Farhan mengungkapkan bahwa pemahamannya terhadap kondisi lapangan turut membantu penampilannya saat menghadapi Ubed.

Alwi Lebih Mengenal Kondisi Lapangan

Alwi mengaku memiliki keuntungan karena sebelumnya sudah bertanding di Lapangan 3. Pengalaman tersebut membuatnya lebih memahami situasi sehingga bisa mengatur permainan dengan lebih baik.

"Main di lapangan tiga cukup jadi keuntungan buat saya karena kemarin saya juga main di lapangan ini, jadi sudah lebih tahu situasi dan kondisinya yang kurang lebih sama. Tadi saya lebih bisa mengontrolnya," ucapnya.

Selain itu, menghadapi rekan yang sudah lama berlatih bersama ternyata memiliki tantangan tersendiri. Keduanya sudah saling mengenal pola permainan masing-masing.

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Namun, pengetahuan tersebut justru dimanfaatkan Alwi untuk membaca strategi Ubed dan mengantisipasi serangan lawannya.

"Pastinya sudah latihan bersama dengan waktu yang lama jadi kami lebih hafal permainan satu sama lain dibandingkan pemain lain," imbuhnya.