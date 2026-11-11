Kumamoto Masters 2026: Indonesia Hanya Menyisakan 5 Wakil

jpnn.com - Langkah Indonesia di Kumamoto Masters 2026 mulai menemui hambatan. Dari 11 wakil yang diturunkan, enam di antaranya sudah tersingkir, sehingga kini hanya tersisa lima wakil di babak 16 besar.

Dua tiket berhasil diamankan dari sektor tunggal putra melalui Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, sedangkan tiga lainnya berasal dari ganda putri dan ganda campuran.

Alwi Farhan memastikan tiket ke babak kedua setelah mengalahkan Lin Chun-Yi (Taiwan) dengan skor 21-18, 21-12.

Sementara itu, Ubed harus bekerja lebih keras untuk menyingkirkan Brian Yang (Kanaad). Pemain berusia 19 tahun itu menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 22-24, 28-26, 21-19.

Tiga Pasangan Ganda Ikut Bertahan

Dari sektor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar.

Adapun sektor ganda campuran diwakili Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah yang menang meyakinkan atas Ruben Garcia/Lucia Rodriguez (Spanyol) dengan skor 21-14, 21-5.

Putri KW dan Fajar/Fikri Tersingkir

Di antara enam wakil yang gugur, terdapat nama Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) serta pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putri).

Putri KW kalah dari Riko Gunji (Jepang) dengan skor 13-21, 20-22. Adapun Fajar/Fikri harus mengakui keunggulan Hiroki Okamura/Kyohei Yamashita (Jepang) melalui pertarungan tiga gim, 14-21, 21-11, 27-29.