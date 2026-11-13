menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Kumamoto Masters 2026: Ubed Akui Kesulitan Terbesar Saat Menghadapi Alwi Farhan

Kumamoto Masters 2026: Ubed Akui Kesulitan Terbesar Saat Menghadapi Alwi Farhan

Kumamoto Masters 2026: Ubed Akui Kesulitan Terbesar Saat Menghadapi Alwi Farhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed di Kumamoto Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed harus mengakhiri perjuangannya di Kumamoto Masters 2026 setelah gagal melewati hadangan Alwi Farhan pada babak perempat final, Jumat (13/11/2026).

Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 17-21, 12-21.

Selepas pertandingan, Ubed mengakui bahwa menghadapi rekan latihan menghadirkan tantangan tersendiri. Dia kesulitan memprediksi pola permainan yang akan diterapkan Alwi.

Baca Juga:

Perubahan Tempo Alwi Jadi Masalah

Ubed menilai Alwi mampu mengubah ritme permainan dengan baik. Situasi tersebut membuat strategi yang sudah disiapkannya tidak berjalan sesuai harapan.

"Laga yang tidak mudah bagi saya, lawan Alwi yang setiap hari berlatih bersama dan tadi sulit membaca apa yang akan dia lakukan hari ini," ucapnya.

"Dia banyak melakukan perubahan tempo permainan. Apa yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dari awal."

Baca Juga:

Ubed Tetap Puas dengan Hasil di Kumamoto

Meski gagal ke semifinal, Ubed tidak sepenuhnya kecewa dengan penampilannya di turnamen ini.

Pemain kelahiran Sampang itu melihat hasil di Kumamoto Masters 2026 sebagai perkembangan positif setelah sebelumnya tersingkir pada babak awal Korea Open pekan lalu.

Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed harus mengakhiri perjuangannya di Kumamoto Masters 2026 setelah gagal melewati hadangan Alwi Farhan pada babak perempat final.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI