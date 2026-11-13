Kumamoto Masters 2026: Ubed Akui Kesulitan Terbesar Saat Menghadapi Alwi Farhan

jpnn.com - Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed harus mengakhiri perjuangannya di Kumamoto Masters 2026 setelah gagal melewati hadangan Alwi Farhan pada babak perempat final, Jumat (13/11/2026).

Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 17-21, 12-21.

Selepas pertandingan, Ubed mengakui bahwa menghadapi rekan latihan menghadirkan tantangan tersendiri. Dia kesulitan memprediksi pola permainan yang akan diterapkan Alwi.

Perubahan Tempo Alwi Jadi Masalah

Ubed menilai Alwi mampu mengubah ritme permainan dengan baik. Situasi tersebut membuat strategi yang sudah disiapkannya tidak berjalan sesuai harapan.

"Laga yang tidak mudah bagi saya, lawan Alwi yang setiap hari berlatih bersama dan tadi sulit membaca apa yang akan dia lakukan hari ini," ucapnya.

"Dia banyak melakukan perubahan tempo permainan. Apa yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dari awal."

Ubed Tetap Puas dengan Hasil di Kumamoto

Meski gagal ke semifinal, Ubed tidak sepenuhnya kecewa dengan penampilannya di turnamen ini.

Pemain kelahiran Sampang itu melihat hasil di Kumamoto Masters 2026 sebagai perkembangan positif setelah sebelumnya tersingkir pada babak awal Korea Open pekan lalu.