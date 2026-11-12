menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Kumamoto Masters 2026: Ubed Memukul Nomor Satu Dunia, Begini Reaksi Alwi Farhan

Kumamoto Masters 2026: Ubed Memukul Nomor Satu Dunia, Begini Reaksi Alwi Farhan

Kumamoto Masters 2026: Ubed Memukul Nomor Satu Dunia, Begini Reaksi Alwi Farhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat tampil di Kumamoto Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia sudah mengamankan satu tempat di semifinal Kumamoto Masters 2026. Kepastian itu didapat setelah dua wakil tunggal putra Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed saling sikut pada babak perempat final.

Pertandingan derbi Merah Putih itu akan berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jumat (13/11/2026).

Alwi menyambut duel melawan Ubed dengan penuh antusias.

Baca Juga:

"Besok bertemu Ubed, ini jadi awal dan semoga bakal banyak lagi pertemuan-pertemuan seperti ini di babak-babak akhir," ucapnya.

Alwi Farhan Sempat Kesulitan

Sebelum menghadapi Ubed, Alwi harus bekerja keras menyingkirkan wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto. Pemain kelahiran Surakarta itu menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-13, 6-21, 21-11.

Di sisi lain, Ubed lebih dahulu mengamankan tiket perempat final setelah menumbangkan pemain nomor satu dunia Christo Popov asal Prancis.

Baca Juga:

Alwi turut memuji penampilan kompatriotnya itu. Pemain berusia 22 tahun itu pun siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiket semifinal Kumamoto Masters 2026.

"Saya senang, dia bisa mengalahkan pemain nomor satu dunia tadi. Satu tempat di semifinal untuk tunggal putra Indonesia dan saya siap fight juga berusaha sebaik mungkin," tandasnya.

Kemenangan Ubed atas Christo Popov mengundang perhatian Alwi Farhan. Apa yang disampaikan Alwi menjelang duel sesama Indonesia?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI