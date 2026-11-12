Kumamoto Masters 2026: Ubed Memukul Nomor Satu Dunia, Begini Reaksi Alwi Farhan

jpnn.com - Indonesia sudah mengamankan satu tempat di semifinal Kumamoto Masters 2026. Kepastian itu didapat setelah dua wakil tunggal putra Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed saling sikut pada babak perempat final.

Pertandingan derbi Merah Putih itu akan berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jumat (13/11/2026).

Alwi menyambut duel melawan Ubed dengan penuh antusias.

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"Besok bertemu Ubed, ini jadi awal dan semoga bakal banyak lagi pertemuan-pertemuan seperti ini di babak-babak akhir," ucapnya.

Alwi Farhan Sempat Kesulitan

Sebelum menghadapi Ubed, Alwi harus bekerja keras menyingkirkan wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto. Pemain kelahiran Surakarta itu menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-13, 6-21, 21-11.

Di sisi lain, Ubed lebih dahulu mengamankan tiket perempat final setelah menumbangkan pemain nomor satu dunia Christo Popov asal Prancis.

Alwi turut memuji penampilan kompatriotnya itu. Pemain berusia 22 tahun itu pun siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiket semifinal Kumamoto Masters 2026.

"Saya senang, dia bisa mengalahkan pemain nomor satu dunia tadi. Satu tempat di semifinal untuk tunggal putra Indonesia dan saya siap fight juga berusaha sebaik mungkin," tandasnya.