Kumpul Gelar C4C Summit 2025, Fokus Atasi Missing Middle di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Penggerak ekosistem inovasi dan kewirausahaan asal Indonesia, Kumpul menggelar Connect for Change (C4C) Summit 2025 di Jakarta.

Ajang ini mempertemukan lebih dari 500 tokoh pemikir dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk membahas tantangan pertumbuhan paling mendesak di Asia Tenggara, Missing Middle.

"Missing Middle" merujuk pada kesenjangan pendanaan yang dihadapi oleh Small Growing Businesses (SGBs) atau Usaha Menengah Awal di Asia Tenggara.

Di kawasan ini, terdapat sekitar 71 juta SGBs yang mencakup 97% dari seluruh entitas usaha.

Namun, kurang dari 30% SGBs memiliki akses ke pembiayaan formal, menciptakan kesenjangan pendanaan tahunan lebih dari USD 300 miliar.

Usaha-usaha ini terlalu besar untuk mikrofinansial, tetapi dinilai terlalu berisiko bagi modal ventura.

Selain itu, SGBs juga menghadapi tantangan lain seperti infrastruktur digital yang terfragmentasi, kesiapan lintas batas yang terbatas, serta adaptabilitas tenaga kerja yang masih rendah.

Menyadari tantangan tersebut, Kumpul membangun Connect for Change (C4C) Summit 2025 sebagai platform regional untuk mengubah permasalahan bersama menjadi solusi yang terkoordinasi.