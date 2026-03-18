Kumpul Keluarga Bersama Film Tunggu Aku Sukses Nanti

jpnn.com, JAKARTA - RAPI Films menghadirkan sebuah film yang berhasil mengangkat realitas yang banyak dialami orang dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti, karya sutradara Naya Anindita.

Film Tunggu Aku Sukses Nanti tayang mulai 18 Maret 2026 di bioskop Indonesia, dan telah menjadi pilihan utama keluarga Indonesia sebagai tayangan hiburan kumpul keluarga di bioskop.

Dibintangi Ardit Erwandha yang berperan sebagai Arga, seorang yang tengah berjuang menuju tangga kesuksesan dan mencari pekerjaan, berusaha menghadapi pertanyaan-pertanyaan horor di setiap kumpul keluarga saat momen Lebaran.

Arga merasa minder, ketika para sepupunya saling ‘pamer’ keberhasilan. Ada yang baru promosi jabatan, bisnisnya sukses, dan lanjut sekolah di luar negeri.

Kisah Arga dinilai banyak merepresentasikan realitas para pencari kerja di Indonesia saat ini. Belum lagi, dengan latar Lebaran yang ada di film, juga menggambarkan dengan sangat nyata betapa kerap menyebalkan pertanyaan yang menyudutkan saat merasa belum berhasil di kehidupan.

“Semua karakter-karakter yang hadir di film ini memang berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang ada di filmnya. Saya banyak berdiskusi juga terutama yang berhubungan dengan dinamika keluarga di Indonesia. Karena saya merasa isu dinamika keluarga di Indonesia cukup dekat dengan saya dan rasanya semua pasti pernah mengalaminya juga,” ungkap sutradara Naya Anindita.

“Semua juga punya keluarga yang seperti itu, semua juga tahu perannya masing-masing di dalam keluarga. Sehingga ketika mengemas dinamika keluarganya Arga, ya banyak diskusi langsung bersama para pemainnya,” tambahnya.

Film Tunggu Aku Sukses Nanti juga berhasil memberi kesan positif untuk para penonton. Salah satunya adalah produser dan sutradara Ernest Prakasa.