KUMPUL Raih Penghargaan Prestisius Best Facilitator dari KEHATI

jpnn.com, JAKARTA - KUMPUL, penggerak ekosistem inovasi dan kewirausahaan di Indonesia, meraih penghargaan Best Facilitator pada ajang bergengsi 2025 ESG Award yang diselenggarakan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).

KEHATI dikenal sebagai lembaga pionir investasi berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus mitra utama Bursa Efek Indonesia dalam mengembangkan Indeks SRI-KEHATI yang sejak 2009 menjadi tolok ukur penerapan ESG di pasar modal Indonesia.

Penghargaan ini menegaskan komitmen KUMPUL dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam seluruh program pengembangan ekosistem.

KEHATI ESG Award sendiri merupakan bentuk pengakuan nasional bagi organisasi yang menunjukkan praktik unggul ESG di berbagai sektor, termasuk investasi, pembiayaan, dan fasilitasi ekosistem.

“Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati kini menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan penggunaan lahan, minimnya praktik berkelanjutan, pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim,” ujar Riki Frindos, Direktur Eksekutif KEHATI, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Sejak berdiri pada 2015, KUMPUL beroperasi sebagai organisasi berbasis dampak. Mulai 2022, KUMPUL secara sistematis menerapkan kerangka ESG di seluruh kegiatannya.

Dalam periode Januari 2024 hingga Mei 2025, KUMPUL menjalankan 13 program berbasis ESG, mendampingi 8 startup memperoleh pendanaan lebih dari USD 2,5 juta, menyelenggarakan 43 pelatihan untuk lebih dari 3.300 peserta, serta menerbitkan 5 publikasi yang mendorong pengembangan ESG di Indonesia.

Selain itu, KUMPUL mengembangkan instrumen untuk mengukur dampak secara terverifikasi, seperti Scale Up Readiness Index (SCRIN) dan Women’s Economic Empowerment Framework.