Kumpulkan 496 Ribu Penonton, BTS Pecahkan Rekor di SoFi Stadium

jpnn.com, JAKARTA - Grup idol BTS kembali mencatat pencapaian besar dalam tur dunia “Arirang” setelah memecahkan rekor konser di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat.

Mengutip Yonhap, Selasa, BTS kini tercatat sebagai artis dengan jumlah pertunjukan terbanyak di stadion tersebut. Secara keseluruhan, grup K-pop itu telah menggelar delapan konser di SoFi Stadium.

Empat pertunjukan terbaru menjadi bagian dari penutupan rangkaian tur BTS di Amerika Utara. Konser tersebut digelar selama empat hari, yakni Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu pekan lalu.

Sebanyak sekitar 282.000 penggemar menghadiri empat konser tersebut secara langsung. Sementara itu, pertunjukan juga disaksikan penggemar dari 177 negara melalui platform komunitas K-pop Weverse.

Jika digabungkan dengan konser BTS di SoFi Stadium pada 2021, total penonton yang telah menyaksikan penampilan mereka di stadion tersebut mencapai sekitar 496.000 orang.

Jumlah itu menjadi rekor tersendiri dalam sejarah SoFi Stadium. Capaian tersebut semakin memperkuat posisi BTS sebagai salah satu artis dengan daya tarik konser terbesar di kawasan Amerika Utara.

Kesuksesan di Los Angeles menjadi bagian dari perjalanan panjang BTS selama menjalani tur “Arirang” di Amerika Utara.

Menurut BigHit Music, sebanyak 31 pertunjukan di 12 kota, termasuk El Paso, Mexico City, dan New York, telah terjual habis sebelum pelaksanaan.