Kumpulkan Para Menteri di Istana, Prabowo Akan Evaluasi Program Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bakal membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus percepatan implementasi berbagai program prioritas.
Sidkab itu bakal digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7) sore nanti.
“Insyaallah nanti sore. Sebenarnya standar, semua bidang dibahas terus,” ucap Prasetyo dalam keterangannya.
Dia menjelaskan, SKP merupakan agenda rutin pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh kementerian dan lembaga.
Menurut Prasetyo, sejumlah isu tertentu juga dapat dibahas secara lebih mendalam melalui mekanisme sidang kabinet paripurna apabila diperlukan.
“Hanya kadang perlu mekanisme SKP. Yang khusus dibahas sudah pastilah percepat pelaksanaan program,” kata dia.
Dia menegaskan fokus utama sidang kabinet tetap pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah dan langkah-langkah percepatan realisasinya.
“Ya pastinya setiap rapat yang utama tentu evaluasi program,” tutur Prasetyo.
Prasetyo mengatakan SKP bakal membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus percepatan implementasi berbagai program prioritas.
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