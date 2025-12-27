Kumpulkan Ratusan Kader, Gerindra Kota Serang Gelar Konsolidasi Akhir Tahun
jpnn.com, SERANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Serang menggelar konsolidasi akhir tahun, Sabtu (27/12).
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang Budi Rustandi mengatakan konsolidasi akhir tahun dimaksudkan untuk memperkuat soliditas semua kader.
"Jadi, intinya dari kegiatan konsolidasi akhir tahun untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Gerindra di Kota Serang," ucap Budi kepada JPNN.com, Sabtu (27/12).
Dia mengungkapkan terdapat pesan khusus yang disampaikan kepada ratusan kader untuk sama-sama mengedukasi masyarakat.
"Mereka bisa membantu saya dalam rangka mengedukasi maupun memberikan masukan yang nantinya semua akan ditampung," ujar dia.
Budi yang juga menjabat sebagai wali Kota Serang menuturkan guna menyukseskan program tentunya harus diperjuangkan secara bersama-sama.
"Itu saja pesan yang disampaikan kepada semua kader untuk bahu-membahu membantu program pemerintah pusat, Provinsi Banten, dan Kota Serang," ungkap dia.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Serang Saipullah Jueng menambahkan kurang lebih ada sekitar 500 kader yang mengikuti acara konsilidasi akhir tahun.
Konsolidasi akhir tahun dijadikan ajang evaluasi kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Serang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PDIP Tidak Berubah Sejak 2024, Ingin Pilkada Secara Langsung
- Heboh Pembubaran Massa Pembawa Bendera GAM, Legislator: Dimohon Semua Bisa Tenang
- Heboh TNI Membubarkan Massa Pembawa Bendera GAM, Legislator Merespons Begini
- Pengibaran Bendera GAM di Lhokseumawe Mencederai Komitmen Perdamaian
- Gema Bangsa Ajak Generasi Muda Jadi Subjek Utama Perubahan
- Begini Kata Kiai Ma'ruf Amin soal Muktamar NU Bersama