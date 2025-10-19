Kunci dari 5 Kemenangan Beruntun Persita Ada di Ruang Ganti

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Si Pendekar Cisadane Persita Tangerang menjadi buah bibir, setidaknya hingga pekan ke-9 BRI Super League.

Tim yang kini diracik Carlos Pena itu membukukan lima kemenangan beruntun.

Pada pekan ke-9, menjamu PSIM Yogyakarta di Indomilk Arena, Jumat (17/10), Persita menang 4-0.

Sebelum menundukkan PSIM, Persita juga menang dari Semen Padang, Persib Bandung, Persijap Jepara, dan PSM Makassar.

Pelatih Carlos Pena pun membuka kunci keberhasilan timnya mengukir lima kemenangan beruntun.

"Kami memiliki ruang ganti yang bagus, komunikasi, dan pemain siap memberikan 100 persen di setiap pertandingan. Kami memiliki mentalitas yang bagus dan saya sangat senang dengan penampilan dan kontribusi semua pemain," tutur Pena.