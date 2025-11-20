Kunci Keandalan Mitsubishi New Pajero Sport di Medan Berat
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi kembali menguatkan posisinya di segmen SUV melalui Mitsubishi New Pajero Sport, yang membawa banyak revisi pada desain, fitur, hingga kenyamanan pengendaraan.
Mengangkat tagline baru “Live the Adventure”, New Pajero Sport hadir sebagai SUV yang memadukan gaya, kenyamanan, dan utilitas.
Artinya, kebutuhan konsumen yang ingin tampil premium—tetapi tanpa kehilangan karakter jagoan di medan berat.
Eksterior Tegas dan Berkarakter
Tampilan eksteriornya lebih modern dan agresif lewat grille depan hexagonal, desain ulang pada bumper depan dan belakang, serta pilihan velg alloy 18 inci.
Bentuk barunya membuat New Pajero Sport tampil lebih tegas dari generasi sebelumnya dan memberikan identitas visual yang kuat di kelasnya.
Interior Premium dan Nyaman
Masuk ke kabin, suasana langsung terasa lebih elegan. Synthetic leather dengan heat guard dua warna—kombinasi hitam dan burgundy—menciptakan kesan sporty sekaligus premium.
