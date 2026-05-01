Kunci Keandalan Mitsubishi New Pajero Sport untuk Mobilitas Harian hingga Offroad
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi terus memperkuat daya tarik New Pajero Sport lewat kombinasi fitur keselamatan modern dan performa mesin yang sudah teruji.
Di balik tampilannya yang gagah, SUV tak sekadar mengandalkan nama besar, tetapi juga teknologi yang benar-benar terasa manfaatnya di jalan.
Fitur unggulannya datang dari teknologi keselamatan aktif Diamond Sense.
Fitur menjadi “mata tambahan” bagi pengemudi lewat rangkaian sensor yang mampu membaca situasi di sekitar kendaraan.
Dalam kondisi lalu lintas padat hingga perjalanan jarak jauh, sistem membantu mengurangi risiko sekaligus meningkatkan rasa percaya diri saat berkendara.
Diamond Sense bekerja berdampingan dengan berbagai fitur keselamatan lain, mulai dari Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, hingga Blind Spot Warning.
Kombinasi itu membuat New Pajero Sport tidak hanya tangguh, tetapi juga cerdas dalam mengantisipasi potensi bahaya di jalan.
Di sisi lain, urusan dapur pacu tetap menjadi kekuatan utama.
